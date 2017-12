Check out these local restaurants open on Christmas Day

INDIANAPOLIS, Ind.– Looking to celebrate the holidays over dinner, but don’t feel like cooking?

There are quite a few restaurants in the Indy-area that are keeping their doors open this Christmas.

Check out the list below:

Benihana– 8830 Keystone Crossing, Indianapolis

Christmas Eve: 12 p.m.-10 p.m.

Christmas Day: 11:30 a.m.-10 p.m.

McCormick & Schmick’s Seafood & Steaks– 110 N. Illinois St., Indianapolis

Christmas Eve: 11 a.m.-9 p.m.

Christmas Day: 11 a.m.-9 p.m.

Fogo de Chao Brazilian Steakhouse– 117 E. Washington St., Indianapolis

Christmas Eve: 11 a.m.-9:30 p.m.

Christmas Day: 11 a.m.-9 p.m.

New Year’s Eve: 11:30 a.m.-11:30 p.m.

New Year’s Day: 11:00 a.m.-10 p.m.

The Oceanaire Seafood Room– 30 S. Meridian St., Indianapolis

Christmas Eve: 1 p.m.-9 p.m.

Christmas Day: 1 p.m.-8 p.m.

The Capital Grille– 40 W. Washington St., Indianapolis

Christmas Eve: 6:30 a.m.-10 p.m.

Christmas Day: 6:30 a.m.-9 p.m.

High Velocity @ JW Marriott– 10 S. West St., Indianapolis

Christmas Eve: 6:30 a.m.- 1 a.m.

Christmas Day: 11 a.m.- 1 a.m.

1913 Restaurant @ Omni Hotel– 40 W. Jackson Pl., Indianapolis

Christmas Eve: 6:30 a.m.-10:30 a.m.

Christmas Day: 6 a.m.-2 p.m. & 5 p.m.-10 p.m.

Circle City Bar & Grille @ Marriott– 350 W. Maryland St., Indianapolis

Christmas Eve: 6:30 a.m.-11 a.m.

Christmas Day: 6:30 a.m.-11 a.m.

Akira Japanese Steakhouse– 160 Plainfield Village Dr., Plainfield

Christmas Eve: 11 a.m.-9 p.m.

Christmas Day: 11 a.m.-2 p.m. & 5 p.m.-9 p.m.

Buca di Beppo– 35 N. Illinois St., Indianapolis; 6045 E. 86th St., Indianapolis; 659 US 31 N., Greenwood

Christmas Eve, Christmas Day, New Year’s Eve, New Year’s Day: 11 a.m.-10 p.m.

Mitchell’s Fish Market– 14311 Clay Terrace Blvd., Carmel

Christmas Eve: 11 a.m.-9 p.m.

Christmas Day: 12 p.m.-9 p.m.

Santorini Greek Kitchen– 1417 Prospect St., Indianapolis

Christmas Eve: 4 p.m.-8 p.m. (buffet)

La Piedad– 6524 Cornell Ave, Indianapolis

Christmas Eve: 11 a.m.-8 p.m.

Bru Burger– 410 Massachusetts Ave., Indianapolis

Christmas Eve: 11 a.m.-9 p.m.

The Garden Table– 342 Massachusetts Ave., Indianapolis

Christmas Eve: Coffee @ 8 a.m. Brunch 9 a.m.-3 p.m.

Mesh– 725 Massachusetts Ave., Indianapolis

Christmas Eve: 10 a.m.-9 p.m.

FortyFive Degrees– 765 Massachusetts Ave., Indianapolis

New Year’s Eve: 5 p.m.-12 a.m. (Half-priced sushi)

Rock-Cola 50’s Cafe– 5730 S. Brookville Rd., Indianapolis

Christmas Eve: Opens at 10 a.m.

Lincoln Square Pancake House– 5648 E. Washington St., Indianapolis

Christmas Eve: 7 a.m.-3 p.m.

Steer-In– 5130 E. 10th St., Indianapolis

Christmas Eve: 7 a.m.-2 p.m.

*Reservations are recommended but not required for many of these restaurants.