Don’t want to cook? Check out these tasty restaurants open on Thanksgiving

INDIANAPOLIS, Ind. — Looking to enjoy a Thanksgiving Day feast without all the fuss?

We totally get it. Cooking isn’t for everyone and the cleanup can be stressful.

Sit back, relax, and enjoy the holiday — we’ve got you covered!

Table by Market District

Nov. 22, 11 a.m. – 3 p.m.

11505 N. Illinois Street, Carmel

(317) 689-6330

The Vanguard

Nov. 22, 2 – 6 p.m.

6319 Guillford Ave., Indianapolis

(317) 254-1147

Capri Italian Restaurant

Nov. 22, 12 – 7 p.m.

2602 Ruth Dr., Indianapolis

(317) 259-4122

Morton’s The Steakhouse

Nov. 22, 1 – 9 p.m.

41 E. Washington St., Indianapolis

(317) 229-4700

Fleming’s Prime Steakhouse

Nov. 22, 11 a.m. – 8 p.m.

8487 Union Chapel Rd, Ste 120, Indianapolis

(317) 466-0175

Metro Diner

Nov. 22, Open until 2 p.m.

3954 E. 82nd St., Indianapolis

(317) 296-8262

The Capital Grille

Nov. 22, Call for reservations

40 W Washington St., Indianapolis

(317) 423-8790

Seasons 52

Nov. 22, Call for reservations

8650 Keystone Crossing, Indianapolis

(317) 846-5252

Mike’s Charcoal Grill

Nov. 22, 11 a.m. – 3 p.m.

7102 Woodland Dr., Indianapolis

(317) 295-9490

Ruth’s Chris Steak House

Nov. 22, 11 a.m. – 7 p.m.

45 S. Illinois St., Indianapolis

(317) 633-1313

Gray Brothers Cafeteria

Nov. 22, Carry-out 6 – 10:30 a.m. (pie sales only) 10:30 a.m. – 5 p.m. (regular business both sides)

555 S Indiana St., Mooresville

(317) 834-0285

Fogo de Chao

Nov. 22, 11 a.m. – 9 p.m.

117 E Washington St., Indianapolis

(317) 638-4000

Buca di Beppo

Cracker Barrel

Bob Evans

Boston Market