STARTING GRID | 2019 Indianapolis 500

INDIANAPOLIS, Ind. — The field is set for the 103rd Running of the Indianapolis 500.

Simon Pagenaud took the pole for Team Penske. Ed Carpenter and Spencer Pigot fill out the first row.

This year’s field includes seven previous winners and six rookies.

Here’s a look at the running order:

1. 22 Simon Pagenaud, Montmorillon, France, Team Penske, Chevrolet, 02:36.5271, 229.992

Montmorillon, France, Team Penske, Chevrolet, 02:36.5271, 229.992 2. 20 Ed Carpenter, Indianapolis, Indiana, Ed Carpenter Racing, Chevrolet, 02:36.5971, 229.889

Indianapolis, Indiana, Ed Carpenter Racing, Chevrolet, 02:36.5971, 229.889 3. 21 Spencer Pigot, Orlando, Florida, Ed Carpenter Racing, 02:36.6402, 229.826

Orlando, Florida, Ed Carpenter Racing, 02:36.6402, 229.826 4. 63 Ed Jones Dubai, United Arab Emirates, Ed Carpenter Racing, Chevrolet, 02:36.7629, 229.646

United Arab Emirates, Ed Carpenter Racing, Chevrolet, 02:36.7629, 229.646 5. 88 Colton Herta (R), Valencia, California, Harding Steinbrenner Racing, Honda, 02:37.1465, 229.086

Valencia, California, Harding Steinbrenner Racing, Honda, 02:37.1465, 229.086 6. 12 Will Power (W), Toowoomba, Australia, Team Penske, Chevrolet, 02:37.4490, 228.645

Toowoomba, Australia, Team Penske, Chevrolet, 02:37.4490, 228.645 7. 18 Sebastien Bourdais, Le Mans, France, Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan, Honda, 02:37.4659, 228.621

Le Mans, France, Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan, Honda, 02:37.4659, 228.621 8. 2 Josef Newgarden, Nashville, Tennessee, Team Penske, Chevrolet, 02:37.6208, 228.396

Nashville, Tennessee, Team Penske, Chevrolet, 02:37.6208, 228.396 9. 27 Alexander Rossi (W), Nevada City, California, Andretti Autosport, Honda, 02:37.7240, 228.247

Nevada City, California, Andretti Autosport, Honda, 02:37.7240, 228.247 10. 98 Marco Andretti, Nazareth, Pennsylvania, Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian, Honda, 02:37.3729, 228.756

Nazareth, Pennsylvania, Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian, Honda, 02:37.3729, 228.756 11. 25 Conor Daly, Noblesville, Indiana, Andretti Autosport, Honda, 02:37.4688, 228.617

Noblesville, Indiana, Andretti Autosport, Honda, 02:37.4688, 228.617 12. 3 Helio Castroneves (W), Sao Paulo, Brazil, Team Penske, Chevrolet, 02:37.5337, 228.523

Sao Paulo, Brazil, Team Penske, Chevrolet, 02:37.5337, 228.523 13. 7 Marcus Ericsson (R), Kumla, Sweden, Arrow Schmidt Peterson Motorsports, Honda, 02:37.5415, 228.511

Kumla, Sweden, Arrow Schmidt Peterson Motorsports, Honda, 02:37.5415, 228.511 14. 30 Takuma Sato (W), Tokyo, Japan, Letterman Lanigan Racing, Honda, 02:37.6874, 228.300

Tokyo, Japan, Letterman Lanigan Racing, Honda, 02:37.6874, 228.300 15. 33 James Davison, Melbourne, Australia, Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi, Honda, 02:37.7057, 228.273

Melbourne, Australia, Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi, Honda, 02:37.7057, 228.273 16. 14 Tony Kanaan (W), Salvador, Brazil, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet, 02:37.8116, 228.120

Salvador, Brazil, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet, 02:37.8116, 228.120 17. 15 Graham Rahal, New Albany, Ohio, Letterman Lanigan Racing, Honda, 02:37.8226, 228.104

New Albany, Ohio, Letterman Lanigan Racing, Honda, 02:37.8226, 228.104 18. 9 Scott Dixon (W), Auckland, New Zealand, Chip Ganassi Racing, Honda, 02:37.8256, 228.100

Auckland, New Zealand, Chip Ganassi Racing, Honda, 02:37.8256, 228.100 19. 77 Oriol Servia, Pals, Spain, Team Stange w/ Arrow SPM, Honda, 02:37.9009, 227.991

Pals, Spain, Team Stange w/ Arrow SPM, Honda, 02:37.9009, 227.991 20. 23 Charlie Kimball, Camarillo, California, Carlin, Chevrolet, 02:37.9535, 227.915

Camarillo, California, Carlin, Chevrolet, 02:37.9535, 227.915 21. 48 JR Hildebrand, Sausalito, California, Dreyer & Reinbold Racing, Chevrolet, 02:37.9584, 227.908

Sausalito, California, Dreyer & Reinbold Racing, Chevrolet, 02:37.9584, 227.908 22. 28 Ryan Hunter-Reay (W), Fort Lauderdale, Florida, Andretti Autosport, Honda, 02:37.9799, 227.877

Fort Lauderdale, Florida, Andretti Autosport, Honda, 02:37.9799, 227.877 23. 19 Santino Ferrucci (R), Woodbury, Connecticut, Dale Coyne Racing, Honda, 02:38.0815, 227.731

Woodbury, Connecticut, Dale Coyne Racing, Honda, 02:38.0815, 227.731 24. 4 Matheus Leist, Novo Hamburgo, Brazil, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet, 02:38.0911, 227.717

Novo Hamburgo, Brazil, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet, 02:38.0911, 227.717 25. 60 Jack Harvey, Bassingham, England, Meyer Shank Racing, Honda, 02:38.1063, 227.695

Bassingham, England, Meyer Shank Racing, Honda, 02:38.1063, 227.695 26. 42 Jordan King (R), Warwick, England, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda, 02:38.2402, 227.502

Warwick, England, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda, 02:38.2402, 227.502 27. 81 Ben Hanley (R), Manchester, England, DragonSpeed, Chevrolet, 02:38.2542, 227.482

Manchester, England, DragonSpeed, Chevrolet, 02:38.2542, 227.482 28. 26 Zach Veach, Stockdale, Ohio, Andretti Autosport, Honda, 02:38.3523, 227.341

Stockdale, Ohio, Andretti Autosport, Honda, 02:38.3523, 227.341 29. 10 Felix Rosenqvist (R), Värnamo, Sweden, Chip Ganassi Racing, Honda, 02:38.3834, 227.297

Värnamo, Sweden, Chip Ganassi Racing, Honda, 02:38.3834, 227.297 30. 39 Pippa Mann, Ipswich, England, Clauson-Marshall Racing, Chevrolet, 02:38.4203, 227.244

Ipswich, England, Clauson-Marshall Racing, Chevrolet, 02:38.4203, 227.244 31. 24 Sage Karam, Nazareth, Pennsylvania, Dreyer & Reinbold Racing, Chevrolet, 02:38.0747, 227.740

Nazareth, Pennsylvania, Dreyer & Reinbold Racing, Chevrolet, 02:38.0747, 227.740 32. 5 James Hinchcliffe, Toronto, Canada, Arrow Schmidt Peterson Motorsports, Honda, 02:38.2118, 227.543

Toronto, Canada, Arrow Schmidt Peterson Motorsports, Honda, 02:38.2118, 227.543 33. 32 Kyle Kaiser, Santa Clara, California, Juncos Racing, Chevrolet, 02:38.3311, 227.372

Fernando Alonso, Max Chilton and Patricio O’Ward were bumped from the field.